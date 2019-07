Hableány-tragédia

Dunai hajóbaleset - Kikapcsolták a Viking vészjelzőit

A Viking Sigyn szállodahajó radarján némák voltak a vészjelzők, ugyanis kikapcsolták őket. Emellett a hajóhidat is leeresztették - írja a Blikk.



Dr. Sógor Zsolt, a Hableányt üzemeltető cég ügyvédje megkapta azokat az iratokat, amelyek az elsődleges szakvéleményeket tartalmazzák. Köztük van az is, amelyik az egyik legkomolyabb bizonyíték lesz a büntetőperben.



"A Viking 46 fős személyzetét és 184 utast hallgattak ki tanúként a tragédia után. Köztük azt az amerikai házaspárt is, akik videón örökítették meg a Viking fedélzetének orrából az ütközést. Ezt a felvételt adta át a hatóság szakértői vizsgálatra. Az eredmény szerint a videón nem látható, hogy a Viking az ütközést megelőzően lassítana, azaz nem vett tudomást a Hableány jelenlétéről. A szakértő kimondja, hogy a felvétel alapján a Viking vezetőjének látnia kellett a sétahajót, amikor az még előtte volt" – árulta el a lapnak az ügyvéd, aki azt sem érti, hogy a Viking radarjához tartozó közelriasztás jelzőhangja miért volt kikapcsolva. Ez a vészjelző nem volt élesítve, pedig a sötétben, esőben, a különösen nagy hajóforgalomban indokolt lett volna a használata. A vészjelző, ahogyan egy kormányos matróz jelenléte is, talán megelőzhette volna a tömegszerencsétlenséget.



Független hajózási szakember szerint ez a hangjelzés hívja fel a figyelmet, ha a radar érzékeli, hogy valami túl közel kerül a hajótesthez, ha éppen a vezető nem figyel. A radarberendezés nagy teljesítményű mikrohullámokat bocsát ki, amelyek a különböző anyagú tárgyakról másként verődnek vissza, így különböztethető meg egy uszadékfától a hidak kőpillére és a hajótestek jele a radaron. A kikapcsolt vészjelzőre egy magyarázat elképzelhető: a forgalmas szakaszon legalább 15-20 másik hajó közlekedett, így folyamatos volt a felesleges jelzés, ami zavarhatott, ezért inkább kikapcsolták a jelzőhangot.



Jelenleg nem tisztázott az oka, de a műszaki szemlén kiderült az is, hogy a Viking mozgatható kapitányi hídját egy méterrel alacsonyabbra engedték a maximális magasságnál, amit az áradó Duna vízállása sem indokolt. "A hajóhíd nem a legmagasabb pont, kényelmesen átfért volna a folyó hídjai alatt. Egy méter magasság rengeteget számít a beláthatóságnál, ám ezzel együtt is nagyon nagy a hasonló szállodahajók holttere" - írja a lap egy szakértőre hivatkozva.