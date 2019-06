Történelem

Hetedik alkalommal rendezik meg az Antall József Nyári Egyetemet

A visegrádi együttműködéssel és a térséget érintő legfontosabb témákkal is foglalkozik a hétfőn kezdődő, hetedik alkalommal meghirdetett Antall József nyári szabadegyetem - mondta az Antall József Tudásközpont EU-V4-irodavezetője az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában.



Dobrowieczki Péter közölte: a kéthetes szakmai oktatási programot 2013 óta minden évben megtartják. A cél a kezdetektől a közép-európai régió - főleg a visegrádi együttműködés államai - markánsabb megjelenítése. A térség nyugati vagy keleti szomszédságából érkező diákok számára ugyanis nem egyértelmű, hogy Közép-Európa a 21. század második évtizedében mit is szeretne elérni Európában.



Hozzátette, ezért olyan szakmai - külpolitikai, biztonsági, kulturális - programcsomagot állítottak össze a szervezők, amellyel a kéthetes nyári egyetem résztvevői betekintést nyerhetnek a régió életébe. Idén erős biztonságpolitikai fókusszal szervezték a programot, amelyben a visegrádi államok NATO-csatlakozásának évfordulója mellett az EU aktuális kihívásai is középpontba kerülnek.



Kitért arra, programjaikra évente 30-35 diák érkezik különböző országokból, összességében 250-300 diák járt már képzéseiken.