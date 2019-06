Országgyűlés

Ombudsmant választ a parlament

A képviselők hétfőn a kormány tagjait interpellálhatják, majd kedden az alapvető jogok biztosává választhatják Kozma Ákost, a Független Rendészeti Panasztestület elnökhelyettesét.



A házelnök - parlament honlapján elérhető - napirendi javaslata alapján az ülés hétfőn 13 órakor a Semmelweis-napra történő emlékezéssel kezdődik. A parlament 1992-ben nyilvánította a magyar egészségügy napjává július 1-jét, amely 2011 óta munkaszüneti nap is az ágazatban dolgozóknak. A megemlékezés az "anyák megmentőjeként" ismertté vált Semmelweis Ignác magyar orvos születésének évfordulójára esik, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében.



A napirend előtti felszólalásokat követően dönthetnek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A lépést az indokolja, hogy októberben lejár a Médiatanács négy tagjának kilencéves megbízatása.



Az interpellációk és az azonnali kérdések ezúttal is egy-egy órában hangozhatnak el, majd a kérdések következnek további fél órában.



Kedden - a napirend előtti felszólalások után - az új ombudsmanról szavaznak. Áder János köztársasági elnök a posztra Kozma Ákost javasolta, aki 2010 óta a Független Rendészeti Panasztestület elnökhelyettese. Az alapvető jogok biztosa 2013 szeptembere óta Székely László, mandátuma szeptemberben jár le.



Eredményes választás esetén az új ombudsman le is teheti esküjét a Házban.



A képviselőknek emellett tíz előterjesztésről is dönteniük kell. Ekkor fogadhatják el például az úgynevezett "lex Czeglédy" törvénymódosítást, amely kimondja: a mentelmi jog nem illeti meg azokat a képviselőjelölteket, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban, kényszerintézkedés hatálya alatt állnak, illetve ellenük a vádemelés még a jelöltté válás előtt megtörtént.



Szavaznak továbbá a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról, a kormány köznevelési törvénycsomagjáról, a jövő évi költségvetés megalapozásáról, valamint az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásának engedélyezéséről.



A határozathozatalok utáni egyetlen napirendi pontban a trafiktörvény felülvizsgálatáról tartanak általános vitát a fideszes Lázár János kezdeményezésére.