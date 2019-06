Ellátás

Budafokon a lakosok dönthetik el, mire költsenek pénzt

Háromszázmillió forintos keretösszeg elköltéséről dönthetnek hamarosan Budafok-Tétény lakói. A nagyságrendjét és felhasználási lehetőségeit tekintve hazánkban egyedülálló közösségi költségvetés meghirdetését a közelmúltban határozta el a helyi képviselő-testület. Az összeget egyenlően osztják fel a három településrész, Budafok, Budatétény és Nagytétény között.



Főleg nemzetközi példákat vett figyelembe az a munkacsoport, amely a XXII. kerületi önkormányzatnál kidolgozta egy közösségi költségvetés feltételeit

– tudta meg a Magyar Nemzet Budafok-Tétény alpolgármestertől.



Szepesfalvy Anna elmondta: a közösségi költségvetés olyan, a képviseleti demokráciát a közvetlen demokrácia eszközeivel kiegészítő lehetőség, amely alkalmas a lakosság közélet iránti érdeklődésének a felkeltésére, az önkormányzat és a lakosság közötti párbeszéd erősítésére, az igények minél jobb kiszolgálását lehetővé tevő költségvetési döntésekre. Ennek megfelelően a kerület három része, Budafok, Budatétény és Nagytétény száz-százmillió forint elköltésére tehet javaslatot az ott lakók ötletei alapján, előre megadott fejlesztési területeken. Így megvalósulhatnak olyan projektek, amelyek a helybélieknek valóban fontosak.



A projektjavaslatokat az egyes városrészekre vonatkozóan online platformon vagy nyomtatott adatlapon keresztül, az előzetesen meghatározott kategóriák­ban lehet megtenni. A javaslattételek első köre a tervek szerint ősszel zárul. A három hónapos javaslattételi időszak után minden, a feltételeknek megfelelő projektre szavazni lehet. A szavazás alapján a városrészenként 15 legnépszerűbb projektet az ötletadók személyesen mutatják be egy eseményen, amit az önkormányzat szervez meg.



Az alpolgármester szerint ez azért is fontos, mert tovább erősítheti a kerületben egyébként is jól működő közösségi életet. A kampányrendezvényeken résztvevő lakosok kiválasztják és sorrendbe állítják majd azt a tíz-tíz-tíz végső javaslatot, amelyeket az önkormányzat szakértői megvizsgálnak, költségeket és határidőket rendelve hozzájuk. Szepesfalvy Anna szerint az első lakossági projektek már bekerülhetnek a 2020-as költségvetésbe, és várhatóan 2021-ben elkezdődhet a megvalósításuk.



A részvételi költségvetés intézménye harminc éve ismert, megvalósítására számos nemzetközi példa létezik. Az első hely a brazíliai Porto Allegro volt, ahol ezt bevezették, azóta többek között Argentínában, az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Portugáliában, Indiában, Dél-Koreában, Kanadában és Izlandon valósították meg egyes településeken. Magyarországon eddig egyedül Kispest önkormányzata próbálkozott vele, alacsony költségvetési kerettel.