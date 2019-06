Liget

Jövő nyáron már használhatják a Dózsa György úti a mélygarázst a Liget látogatói

Az autómentes Városliget elérése érdekében további földalatti parkolók is épülnek, az Állatkerti körúton 700, míg a Hermina úton egy 275 férőhelyes létesítmény épül. 2019.06.27

Jó ütemben halad a Dózsa György úti mélygarázs kivitelezése, a tavaly nyáron indult építkezés elérte a legmélyebb pontját, jelenleg az épületszerkezet kialakítása zajlik - közölte az MTI érdeklődésére a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója csütörtökön.



Gyorgyevics Benedek tájékoztatása szerint a térszint alatt három szinten mintegy 800 autót befogadni képes garázst várhatóan már a jövő nyártól használhatják majd a Ligetbe látogatók, illetve kedvezményesen igénybe vehetik a környéken lakók.



Közlése szerint a Városligeten naponta 15 ezer autó halad keresztül, és a közelmúltig több mint 1500 autó parkolt a Liget peremén. A Városliget Zrt. vezérigazgatója kiemelte: a Liget Budapest Projekt eredményeként ez az állapot megváltozik: a felszíni parkolók megszüntetésével, a mélygarázsok építésével és a Kós Károly sétány valódi, forgalommentes sétánnyá alakításával egy zöldebb és élhetőbb parkká válik majd a Városliget.ó



Hozzátette: az autómentes Városliget elérése érdekében további földalatti parkolók is épülnek, az Állatkerti körúton 700, míg a Hermina úton egy 275 férőhelyes létesítmény épül.



A Városliget megújításának egyik fő célkitűzése, hogy a park zöldfelületének rehabilitációja és gyarapítása mellett radikálisan csökkentse a közpark autóforgalmát, amely a mai napig óriási környezeti terhelést jelent a Liget élővilágára nézve - közölte Gyorgyevics Benedek, hozzátéve, hogy a Dózsa György úti mélygarázs tetejét növényekkel ültetik be, így az épület meghosszabbítja a parkot a város felé.



A három szint mélyre nyúló épület kivitelezése 2018 júniusában kezdődött meg, mára elérte legmélyebb pontját, jelenleg az épületszerkezet kialakítása zajlik, és 2020 nyarán már használhatják a Ligetbe látogatók. A nagyságrendileg 8 milliárd forintos beruházás keretében várhatóan év végére befejeződik a szerkezetépítés.



A csaknem 30 ezer négyzetméter összes szintterületű, vastag földréteggel, és így növényzettel borított háromszintes mélygarázsban külön beállót kapnak a mozgássérültek járművei, a motorosok, valamint az elektromos autóknak töltővel ellátott helyeket alakítanak ki. A garázs legfelsőbb szintjén a kerékpárral közlekedőknek kerékpártárolókat és öltözőket alakítanak ki.



Gyorgyegyics Benedek beszámolt arról is, hogy mindezzel párhuzamosan elkezdődik a Városligetben lévő, az elmúlt évtizedekben a zöldfelületet rovására megnövekedett beton- és aszfaltfelületek csökkentése. Első lépésként az indokolatlanul széles, 14 méter keresztmetszetű Olof Palme sétány útburkolatát szűkítik le 6 méterre, ezzel közel 1600 négyzetméternyi zöldfelületet adnak vissza a parknak. A gyalogos és kerékpáros közlekedés a kivitelezés ideje alatt végig biztosított marad. A munkálatok a Zichy Mihály út felől indulnak az Ajtósi Dürer sor irányában, szakaszos korlátozással. A fejlesztéssel egy időben a régi közművezetékeket is elszállítják.