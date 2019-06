Jogerős

Megtagadta Gruevszki kiadatását a Fővárosi Törvényszék

Megtagadta a hazájában korrupciós és más bűncselekmények miatt elítélt, illetve megvádolt Nikola Gruevszki volt észak-macedón miniszterelnök kiadását a Fővárosi Törvényszék csütörtökön kihirdetett jogerős határozatával. 2019.06.27 13:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Máthé Zoltán

Szóbeli indoklásában a bíró hosszan részletezte, hogy az észak-macedón hatóságok milyen bűncselekmények miatt kérik Gruevszki kiadását. Elmondta, hogy a magyar bíróság csak a kiadatás törvényességét vizsgálhatja, és miután a magyar Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal menekültstátuszt adott a volt miniszterelnöknek, a jogszabályok szerint nem adható ki annak az államnak, ahonnan elmenekült. Ugyanakkor a bíró arra is figyelmeztette Gruevszkit, hogy a szkopjei hatóságok által kiadott nemzetközi elfogatóparancs, illetve kiadatási kérelem továbbra is érvényben van, csak Magyarország területén nem hajtható végre.



A döntést az ügyészség, Gruevszki és a jogi képviselők is tudomásul vették, így az jogerős.