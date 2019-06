Ellátás

Megerősítették: aktív TBC-s pedagógus dolgozott egy óbudai bölcsődében

Egy másik bölcsődében is gyakran megfordult, ahova az ő gyermeke jár. Az önkormányzat szerint senki sem fertőződött meg - szerencsére. 2019.06.23 13:04 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Miután kiderült, nagy felháborodást váltott ki a minap, hogy egy TBC-beteg pedagógus dolgozik az egyik bölcsödében Óbudán. Az ügyre az Index egyik olvasója hívta fel figyelmet, a lap megkereste az Óbudai Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjét, kérdéseikre Békásmegyer önkormányzata válaszolt.



Az önkormányzat szerint a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat egyik dolgozójánál kimutatták a TBC-t áprilisban. A dolgozó korai fejlesztést végzett az egyik önkormányzati óbudai bölcsődében, de egy másik bölcsődében is gyakran megfordult, ahova az ő gyereke jár.



36 gyereket rögtön kivizsgáltak a Törökbálinti Gyerekpulmonológiai Intézetben, ahogy 37 olyan felnőttől is vettek vért, akik a gyanú szerint érintettek lehettek.



Az önkormányzat szerint egyikük sem fertőződött meg.



Arról, hogy valóban kell-e a gyerekeknek fél évig erős gyógyszereket szedniük, az önkormányzat azt írta, a gyógyszeres kezelésekről az orvos és a szülő dönt. Bús Balázs polgármester tájékoztatást kért a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjétől - áll a közleményben.



"Értetlenül állunk azonban az előtt a tény előtt is, miként fordulhatott elő, hogy a Szakszolgálat által delegált dolgozó a munkába állásakor nem rendelkezett érvényes Egészségügyi könyvvel, és hogyan küldhette a kötelező orvosi vizsgálat elvégeztetése nélkül szakdolgozóját egy kisgyermekkel foglalkozó intézménybe" - írta az önkormányzat, amely úgy tudja, vizsgálják a felelősséget.