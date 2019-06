Ítélet

Tizenegy év fegyházra ítéltek egy törökszentmiklósi drogdílert

A férfit jelentős mennyiségű kábítószerrel való kereskedés és pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt tíz évre a közügyek gyakorlásától is eltiltották. 2019.06.23 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tizenegy év fegyházra ítélt a Szolnoki Törvényszék egy törökszentmiklósi drogdílert, aki a vád szerint 2012 és 2017 között otthonában kábítószert, új pszichoaktív anyagokat árult. A törvényszék MTI-nek küldött közleménye szerint a pénteki, első fokon meghozott ítélet nem jogerős.



A férfit jelentős mennyiségű kábítószerrel való kereskedés és pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt tíz évre a közügyek gyakorlásától is eltiltották.



A vádlott védője a büntetés enyhítéséért fellebbezett, így az ügy másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik. A törvényszék a férfi letartóztatásának fenntartásáról is határozott, ami ellen a vádlott védője ugyancsak fellebbezést nyújtott be - közölték.



Az ügy előzménye, hogy 2016 január végén több embert, köztük két várandós nőt életveszélyes állapotban szállítottak Törökszentmiklósról kórházba egy akkor újnak számító, veszélyes, pszichoaktív kábítószer fogyasztása miatt. A két nőn császármetszést hajtottak végre, az újszülötteket egy budapesti gyermekklinikára szállították. Egy évvel később három fiatalembert vittek eszméletlen, súlyos állapotban a szolnoki kórházba kábítószer túladagolása miatt Törökszentmiklósról.