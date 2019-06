Tájvédelem

73 ezer hektáron megalakult a Tápió Natúrpark

Az országban 14. natúrparkként 18 településen, 75 ezer lakossal, 73 ezer hektáron megalakult a Tápió Natúrpark - mondta az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára Farmoson, szombaton.



Rácz András a Pest megyei településen rendezett Tápió Natúrpark címátadó ünnepségen elmondta, az új natúrparkban két erdei iskola, Farmoson egy XXI. századi követelményeknek megfelelő természetvédelmi oktatóközpont és 13 tanösvény található.



Hozzátette, mára az ország területének kilenc százalékán található natúrpark, és 19 megyéből 15 érintett.



Az államtitkár emlékeztetett, hogy a natúrparki kezdeményezések már a rendszerváltáskor megjelentek Magyarországon, de a természetvédelmi törvénybe csak 2004-ben került bele a natúrpark fogalma, majd 2005-ben jött létre a Magyar Natúrpark Szövetség. Hozzátette, nemrég készült el a magyar natúrparkokról szól rendelet is, amely szabályozza majd a címadományozást, működést és minden olyan kérdést, amely a mindennapi tevékenységhez szükséges.



Czerván György, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy korunk egyik legnagyobb kihívása a vidéken élő fiatalok megtartása a városok elszívó hatásával szemben. Hozzátette, a vidéki ember számára szükség van munkahelyekre és jövőképre, hogy szeressen ott élni, és el tudja képzelni a jövőjét.



Az országgyűlési képviselő szerint a probléma nem csak magyar sajátosság, az Európa más térségeire is többé-kevésbé jellemző és szintén keresik a megoldást a vidéki élet fenntartására. Erre a kihívásra született a natúrparkok modellje - fűzte hozzá.



Elmondta, a natúrpark elsősorban a táji örökségre és a természeti értékek védelmére alapoz, de újdonsága és a nemzeti parkoktól megkülönböztető sajátossága, hogy céljait a helyi emberek, közösségek bevonásával kívánja megvalósítani, hogy keretei között a helybéliek is megtalálják szerepüket, jó esetben gyarapodásuk forrását is.