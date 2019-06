Állati

Elpusztultak a fiókák a bekamerázott gemenci fészekben

Mind a négy fióka elpusztult a bekamerázott gemenci gólyafészekben, ezért a Gemenc Zrt. leállította az internetes közvetítést. 2019.06.22 08:54 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fészekbe Tóbiás és Sára helyett az idén két fiatal fekete gólya költözött be és négy tojást raktak, melyek ki is keltek. Feltehetően a hideg, csapadékos időjárás miatt azonban két fióka elpusztult még májusban.



Ezt követően a június 17-i viharban megszűnt a közvetítés a fészekből és mire sikerült helyreállítani a kameraképet, addigra a másik két fióka is elpusztult. Ezért a Gemenc Zrt. leállította az internetes közvetítést gólyafészekből - közölte honlapján a társaság.



A Gemenc Zrt., a Duna - Dráva Nemzeti Park, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület együttműködésének köszönhetően az internetezők 2013-tól követhetik a fészek életét.