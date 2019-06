Légi

A Budapest Airport belső vizsgálatot indított a futópálya sérülése miatt

2019.06.21 16:20 ma.hu

Belső vizsgálatot indított a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője a szerdai reptérzárat okozó futópálya-sérülés miatt - közölte a Budapest Airport pénteken az MTI-vel.



A repülőteret szerda este kellett lezárni azért, mert a Wizz Air Stockholmból érkező Airbus A321-esének futóműve megsérült a futópálya hibája miatt.



Az üzemeltető közleményében hangsúlyozta: a betonfelület sérülése miatt sem az utasok, sem a repülőgép nem volt közvetlen vagy közvetett veszélyben. A sérülést a földi kiszolgáló személyzet vette észre, miután a légi jármű a forgalmi előtéren állóhelyére gurult - írták.



A Budapest Airport információi szerint a cég az incidens kezelése során minden vonatkozó szabályozási eljárásnak megfelelt, értesítették az illetékes hatóságokat, szervezeteket és szolgálatokat, illetve az utasokat is tájékoztatták. Hozzátették: a Budapest Airport vezetősége belső vizsgálatot indított az ügyben, és a hatóságokkal is mindenben együttműködik. A belső vizsgálat eredményeit a társaság nyilvánosságra hozza, amint az rendelkezésre áll.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az MTI megkeresésére közölte, a Közlekedésbiztonsági Szervezet is vizsgálja a szerdai balesetet.