Ügyészség

100 ezer forinttal akarta megvesztegetni a tűzoltót, nem sikerült

A vádirat szerint a vádlott, egy 70 éves nő az építésügyi hatóságnál ügyfél volt egy fennmaradási és használatbavételi engedélyezési eljárásban. Mivel a hatósági előírásoknak az ügyfél határidőben nem tett eleget, ezért a szakhatóság a szükséges hozzájárulást nem adta meg.



A vádlott 2017. augusztus 28-án személyesen adott át egy kérelmet a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltségén a III. kerület, Vihar utcában. A vádlott arra kérte a kérelmet átvevő osztályvezető tűzoltó őrnagyot, hogy vizsgálja meg, a tűzvédelmi szakhatóságnak – jogszabályváltozásra figyelemmel – továbbra is van-e hatásköre az eljárásra, mert ha nem, akkor az építésügyi hatóság megadná az engedélyt. Az írásbeli kérelem a hozzájárulás megadására vagy az eljárás hatáskör hiányában való megszüntetésére irányult.



A nő a kérelmet egy műanyag iratgyűjtőben adta át, amelyben elhelyezett egy borítékot is 100.000,- Ft-tal. A tűzoltó őrnagy a kérelmet és borítékban lévő készpénzt tartalmazó műanyag iratgyűjtőt – tartalmának vizsgálata nélkül, vagyis a pénzről nem tudva – az érkeztetésre váró beadványok közé helyezte. A borítékban lévő készpénzt a vádlott beadványának iktatása során észlelték, a kirendeltség-vezető pedig feljelentést tett.



A Fővárosi Főügyészség a nővel szemben hivatali vesztegetés bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre, amely bűncselekményt a törvény három évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni.



