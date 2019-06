Baleset

Újra megtanult járni a várpalotai hintabaleset legsúlyosabb sérültje - videó

Már egyedül tud járni és a beszéd is egyre jobban megy a várpalotai hintabaleset legsúlyosabb sérültjének. Krisztofer 2017 szeptemberében zuhant le a szerkezetről, amikor annak eltört egy alkatrésze. A most 20 éves fiatal koponyája sérült meg, mindent újra kellett tanulnia. Most egy szegedi rehabilitációs központban kezelik.

