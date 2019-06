Kormány

Rogán: a kormány jövőre is indít nemzeti konzultációt

A kormány szeretné a nemzeti konzultációkat folytatni, és - akárcsak idén - jövőre is indít olyat, amely a következő költségvetés megalapozását készíti elő. 2019.06.20 14:06 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Koszticsák Szilárd

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője az Országgyűlés igazságügyi bizottságának csütörtöki ülésén azt mondta, hogy a 2020-as költségvetés is az emberek véleményét figyelembe vevő családvédelmi akcióterven alapszik.



Közölte, a családok támogatására már most ezermilliárd forinttal többet fordítanak a költségvetésben, mint 2010-ben, az utolsó Gyurcsány-kormány idején benyújtott büdzsében tették. Ezt az összeget 2020-ra, a családvédelmi akcióterv elfogadásával további több mint 200 milliárd forinttal emelik meg - tette hozzá.



Hangsúlyozta: azért helyezték a családvédelem kérdését fókuszba, mert a magyar gazdaság erősödésével egyidejűleg szembe kell nézni olyan stratégiai problémákkal, mint a népesedés. Európában erre kétféle válasz lehetséges, az egyik a családok támogatása és a születésszám ösztönzése, míg a másik a nagyszámú bevándorló befogadása. A magyar választók az előbbi mellett döntöttek, ezért a kormány feladata ennek támogatása - mondta.



A gazdaságvédelmi akciótervek szükségességéről szólva egyebek mellett azt mondta: nem a magyar gazdasági növekedéssel van probléma, hanem a Magyarországot körülvevő gazdasági környezettel. A magyar gazdaság eredményeit csak úgy lehet felelősen megvédeni, ha van erre gazdaságvédelmi akcióterv, amelyet a költségvetés magában is foglal - fűzte hozzá.



A fesztiválok biztonságáról szóló törvényjavaslatról szólva felhívta a figyelmet arra: a kormány ezt a fesztiválszervezők kezdeményezésére tette, ők úgy látják, hogy a biztonságot erősíteni kell. Ehhez pedig új, szigorúbb ellenőrzési, azonosítási rendszerek szükségesek - fűzte hozzá.



Kiemelte: A magyar fesztiválok itthon és nemzetközileg is népszerűek, sikeresek, színvonalasak, és a kormány a szigorú adatvédelmi szabályok mellett akarja garantálni a rendezvények biztonságát.



A bizottság ülése után Rogán Antal újságírói kérdésekre egyebek mellett azt mondta, hogy a családvédelmi akciótervhez kapcsolódóan még két olyan téma van, amellyel a kormány részletesen foglalkozni kíván.



Közölte, a meddőség kezelésére szeretnének elindítani egy külön programot, jelentős állami támogatással, hozzátéve, a kormány most azt vizsgálja, hogy a meddőség kezelése bioetikai és egyéb szempontból állami feladattá tehető-e.



A másik, a gyermekvédelmet érintő projekt a Miniszterelnökséghez tartozik és Gulyás Gergely miniszter azt ígérte, hogy a feladattal szeptember végére elkészülnek - ismertette Rogán Antal.



A testület a jobbikos Varga-Damm Andrea nem szavazata és a független Fülöp Erik tartózkodása mellett elfogadta az éves miniszteri beszámolót.