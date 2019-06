Időjárás

Kezelhetetlen a szúnyoginvázió? - videó

A "brutális szúnyogjelenlét" szinte lehetetlenné teszi a szabadban töltött időt az ország jelentős részében, de egészségügyi problémát is okozhat, illetve mezőgazdaság számára is komoly kihívást jelent. 2019.06.19 10:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Jobbik törvényjavaslatot nyújt be a "szúnyoginvázió" komplex kezelése érdekében - közölte Magyar Zoltán, a párt országgyűlési képviselője keddi sajtótájékoztatóján.



Az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának jobbikos alelnöke azt mondta: nem túlzás "szúnyoginváziónak" nevezni, azt ami ma Magyarországon történik, hiszen a "brutális szúnyogjelenlét" szinte lehetetlenné teszi a szabadban töltött időt az ország jelentős részében, de egészségügyi problémát is okozhat, illetve mezőgazdaság számára is komoly kihívást jelent.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a szúnyogok által terjesztett betegségek közül a Nyugat-nílusi láz 2014-ben még gyakorlatilag ismeretlen betegség volt Magyarországon, addig 2018-ban már 225 hazai esetről számoltak be, amiből 15 halálos volt.



Közölte: a Jobbik a helyzet komplex kezelése érdekében egy törvénycsomagot nyújt be a parlamentnek. Ebben azt javasolják, hogy a jelenlegi elavult, egy százalékos hatékonyságú kémiai védekezés helyett, olyan Nyugat-Európában bevett szereket alkalmazzanak, amelyek kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítják el, és nem jelentenek veszélyt más rovarokra, állatokra, illetve az emberre - ismertette.



Elmondta azt is: a Jobbik emellett országos kampányt indítana, hogy az állampolgárok megtudják, ők mit tehetnek a szúnyogmentesebb környezetért és az iskolai tananyag részévé tenné a témát.







Magyar Zoltán a Jobbik nevében egy operatív törzs felállítását is kezdeményezte, amelyben döntéshozók és szakértők együtt értékelnék heti szinten a megtett lépéseket.