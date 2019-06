Fejlődés

ITM: a digitális gazdaságnak digitálisan felkészült munkavállalókra van szüksége

A digitális gazdaságnak digitálisan felkészült munkavállalókra van szüksége, ennek segítésére a kormány elfogadta a digitális kompetencia keretrendszer fejlesztéséről és bevezetéséről szóló minisztériumi előterjesztést - mondta Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára hétfőn sajtótájékoztatón Budapesten.



Kiemelte, az európai uniós előírásokat követve ezzel Magyarországon is kialakul az a digitális kompetencia keretrendszer (DigKomp), amely átláthatóvá, követhetővé, mérhetővé teszi a digitális kompetencia szintjeit.



Hozzátette: a megfelelő szintű digitális jártasság az élet minden területét érinti, szükséges egyebek mellett a munkakereséshez, a munkavégzéshez, a tanuláshoz, az online vásárláshoz, egészségügyi adatok kezeléséhez, elektronikus ügyintézéshez, a közösségi társadalmi tevékenységekhez.



A keretrendszerre építve meghatározzák majd a különböző szakmákhoz, munkakörökhöz szükséges digitális kompetenciákat, így a munkavállaló láthatja, hogy milyen képzés szükséges számára a munkakör betöltéséhez. A digitalizáció elterjedése nem szorítja ki az emberi munkaerőt, ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy a munka elvégzéséhez más típusú tudásra lesz szükség - hangsúlyozta Pölöskei Gáborné.



A helyettes államtitkár elmondta, a kormány több programmal is támogatta a digitális ismeretek terjedését Magyarországon, például a digitális élményközpontok létrehozásával, a szakképzésben a digitális alkotó műhelyek indításával, digitális jóléti pontok működtetésével országszerte, és minden ágazat készít digitális stratégiát.



A hazai digitális kompetencia keretrendszer kialakításában a gazdaság szereplői is segítenek, a tavaly létrehozott ágazati készségtanácsokban a gazdaság szereplői beazonosítják a szakmához szükséges digitális kompetenciát a nyár végéig - mondta az ITM helyettes államtitkára.



Horváth Ádám, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ vezetője a sajtótájékoztatón ismertette, hogy a digitális kompetencia keretrendszer több fő terület is lefed, így az információs adatmenedzsmentet, a kommunikációt és együttműködést, a digitális tartalmak létrehozását, a biztonságot, a problémamegoldást.



A digitális kompetencia keretrendszer kialakításával elindított folyamat nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország elérje a kormányzati célkitűzést, és 2030-ra a digitálisan a legfeljebb államok közé tartozzon az Európai Unióban - mondta Horváth Ádám.