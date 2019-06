Mentés

Több mint 430 településen folytatódik a szúnyoggyérítés

hirdetés

Ezen a héten az ország 436 településén és hét budapesti kerületben, összesen százezer hektáron folytatódik a szúnyoggyérítés - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője hétfőn az MTI-vel.



Mukics Dániel közleményben azt írta, hogy a folyókon levonult árhullám, az esős május és a hirtelen jött meleg miatt országos szúnyoginvázióról lehet beszélni. A következő hetekben továbbra is erős, néhol extrém szúnyogártalommal kell számolni, ezért a katasztrófavédelem a legfertőzöttebb területeken folyamatosan szervezi a védekezési munkálatokat - tudatta.



A következő napokban a Duna-menti településeken, Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyében, Szigetközben, Baja és Mohács térségében, valamint a Tisza-tónál folytatódnak a permetezések. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas megyében, valamint a Dráva mentén is kiterjedt védekezés lesz a szúnyogok ellen jövő héten.



Mint írták, a múlt szerdától vasárnapig tartó hőség miatt több településen is elmaradt a légi szúnyoggyérítés a Dunakanyarban, Csongrád megyében, Kaposvárnál és a Balaton partján. Az előző héten elmaradt légi kezelések pótlásáról a hét eleji rovarszakértői felmérések alapján döntenek a szakemberek, vagyis a tervezett program bővülhet. Az érintett önkormányzatok minden esetben egyedi értesítést kapnak a szúnyoggyérítés idejéről.



A szúnyoggyérítés heti programja a katasztrofavedelem.hu weboldalon érhető el.