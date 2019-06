Hableány-tragédia

Nem kéri Újpest elismerő oklevelét a Hableány utasait mentő hajóskapitány

Újpest polgármestere ki akarta tüntetni a Hullám nevű hajó kapitányát, Raub Emőkét - aki maga is újpesti -, amiért két életet is megmentettek a május 29-ei, dunai hajókatasztrófa idején. 2019.06.17 17:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Wintermantel Zsolt szerint azonban, amikor felhívták a mindössze 24 éves kapitányt az elképzeléssel és egyeztetni szerettek volna vele időpontot, helyszínt, ő nagyon szerényen, de határozottan elhárította az oklevél átvételét.



"Csak tette a kötelességét" - idézte Raub Emőkét a fideszes kerületvezető, hozzáfűzve, nem erőltette és nem is fogja, de akkor is szeretném, ha tudná, az újpestiek büszkék rá. "Én személy szerint pedig hálás is vagyok, amiért büszke lehetek arra, hogy Újpest ilyen embereket ad a világnak" - írta a Facebookon a polgármester.