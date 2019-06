Közlekedés

Komoly baki a MÁV-nál: nem férnek be az alagutakba az új, emeletes vonatok

2020 elején érkeznek meg az első Stadler KISS motorvonatok a MÁV-Start flottájába - írja a Magyar Nemzet. A KISS motorvonatok magassága azonban 4595 milliméter, a korábban forgalomba állított FLIRT-ök esetében ez az adat 4281 milliméter, mintegy 30 centiméter a különbség tehát, ami komoly problémát okozhat. Ennyi elég lehet ahhoz, hogy az új vonatok ne férjenek be több vasúti alagútba.



Az új, emeletes, sok utast befogadó vonatokat a váci és a szolnoki vonalra tervezi a MÁV-Start beállítani.



A problémát valahogyan meg kell oldani, mert az emeletes vonatok nem férnének be több például a Kelenföld és a Déli közt lévőbe sem. Ráadásul más munka is vár a MÁV-ra, mert azt is tervezik, hogy jövő nyáron már a balatoni vonalra is ezeket a kocsikat küldenék, így addig át kell alakítani a pálya ágyazatát.



Kőbánya-Kispest állomáson még a peronokat is át kell alakítani, hogy használhatók legyenek az új szerelvények. Addig valószínűleg Kelenföld lesz a végállomás.

Reagált a MÁV - Az új szerelvények közül 11 fog 2020 elejétől közlekedni A jelenleg is nagy forgalmat bonyolító Budapest–Vác–Szob és Budapest–Cegléd–Szolnok elővárosi vasútvonalakon szállítja majd az utasokat az első 11 KISS 2020 elejétől. A megjelent híresztelésekkel ellentétben ennek nincsen műszaki akadálya; ezek a vonalak teljes mértékben megfelelnek azoknak a feltételeknek, amik az új motorvonatok forgalomba állásához szükségesek.



A vasúttársaság járműfejlesztési koncepciója határozza meg a gördülőállomány és azzal összefüggésben az elővárosi vonalak fejlesztését. A vonalak vizsgálatát követően az a döntés született, hogy első lépésben a legforgalmasabb Budapest–Vác–Szob és Budapest–Cegléd–Szolnok elővárosi vasútvonalakon közlekednek majd az új emeletes vonatok. Ezeken a vonalakon további fejlesztésekre nincs szükség ahhoz, hogy az új vonatok akadály nélkül közlekedhessenek majd.



A nyári menetrendi időszakban Balaton és Velencei tó felé közlekedtetni tervezett vonatok pedig Kelenföldről és Kőbánya-Kispestről tudnak fordulni.



A Budapest-Déli–Kelenföld szakaszon található alagútban való közlekedtetéshez annak átépítése szükséges. Ennek műszaki megvalósítását és finanszírozását a járműbeszerzési projekt keretében a MÁV és a MÁV-START közösen vizsgálja.



Hosszú távú cél, hogy az összesen 40 darab nagykapacitású villamos motorvonat valamennyi korszerűsített szerelvényt kiváltsa majd Budapest elővárosi vonalain, így az agglomerációban már csak korszerű, azonos szolgáltatási szintet biztosító motorvonatok közlekedjenek. A MÁV-START által tervezett fejlesztések elősegítik a személyszállítás szolgáltatási színvonalának fejlődését, volumenének növekedését.

2017. augusztus 17-én 11 darab, 2018 decemberében pedig újabb nyolc darab emeletes KISS motorvonat szállításáról írt alá szerződést a MÁV-START Zrt. és a Stadler Bussnang AG. A kétszintes motorvonatok a kor követelményeinek megfelelő utastájékoztató rendszerrel, légkondicionált, tágas utastérrel (három hagyományos és egy mozgássérültek által is használható mosdóval felszerelve), a multifunkciós terek pedig négy kerekes szék, illetve 12 kerékpár vagy 5 babakocsi szállítására), WIFI-vel, mobiltelefonok és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal, valamint korszerű kamerarendszerrel rendelkeznek majd.



A 40 KISS motorvonatra megkötött keretszerződés alapján több ütemben történik a beszerzésük, a már megrendelt 11+8 darab KISS-en kívül a jövőben további 21 motorvonat vásárlását is tervezi a vasúttársaság, amik a tervek szerint pl. az újszászi, székesfehérvári, győri vonalakon is megjelenhetnek majd.