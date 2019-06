Dunai hajóbaleset

Nem kérte a város elismerését a Hableány utasait mentő hős kapitány

hirdetés

"Csak tette a kötelességét - mondja. Két ember köszönheti neki az életét, két család és egy távoli idegen nép hálás neki egy életen keresztül. Ő viszont nem lát ebben semmi különöset, nem tart ebben semmit elismerésre méltónak. Emőke ilyen. Újpesti, na!”- osztotta meg blogjának legutóbbi bejegyzését Wintermantel Zsolt kerületi polgármester.



"Nem erőltettem, nem is fogom, de akkor is szeretném, ha tudná: mi, újpestiek büszkék vagyunk rá. Én személy szerint pedig hálás is vagyok, amiért büszke lehetek arra, hogy újpest ilyen embereket ad a világnak”- közölte Wintermantel Zsolt.



Raub Emőke és legénysége két embert mentett ki a 28 emberéletet követelő baleset során, de azt mondta, hogy csak tette a kötelességét és nem kéri az elismerést.