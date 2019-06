Állatkínzás

Betömték be a védett madarak költőhelyét Bezeréden - szeméttel!

Fotó: Iván Miklós / mme

A Bezeréd melletti partoldalban ismeretlenek különféle hulladékokkal többször is betömködték az ott megtelepedett gyurgyalagok költőüregeit - írja a Zaol.hu.



A tömködés következménye az lehet, hogy a madarak kinn rekednek, így a fiókák nem jutnak élelemhez és elpusztulnak, de ha a madarak épp benn vannak az üregben a fiókáknál, mikor betömik a járatot, a fiókák és a szüleik és éhen halhatnak.



A gyurgyalag fokozottan védett állat, tehát ami történt, bűncselekménynek számít.



Darázsi Zsolt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) zalai titkára arról számolt be, hogy hétfőn az egyesület helyi tagja fedezte fel, hogy a 3-4 éve keletkezett, földmunkák következtében keletkezett telepen valaki nejlonzacskóval, sörösdobozzal, tégladarabokkal, pillepalackkal és papírgalacsinnal eltömítette a járatokat. Az elmúlt időszakban a telepen 6-8 pár fészkelt.



Darázsi azt mondta, az emberek gyakran csinálnak ilyesmit viccből, de az is előfordulhat, hogy a méhészek akciójáról van szó, akik így akarják megakadályozni, hogy a madarak megdézsmálják az állományukat.



A természetvédők hétfőn kiszedték a szemetet a járatokból, de kedden az ismeretlen tettes újra eltömítette a madarak lakhelyét. A madarászok jelezték a történteket a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnak, és megígérték figyelni fogják a helyszínt. A madárvédők ezeken túlmenően rendőrségi feljelentést is tettek természetkárosítás miatt, mondta Darázsi Zsolt az Indexnek