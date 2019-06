Hableány-tragédia

Dunai hajóbaleset - Pszichológus: hónapokkal később is kialakulhat poszttraumás stressz

'Nagyon fontos, hogy az áldozatok családtagjai és a mentésben részt vevő szakemberek is szakszerű segítséget kapjanak.' 2019.06.15 09:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Akár hónapokkal később is kialakulhat poszttraumás stressz (PTSD) azoknak a szakembereknek, például a búvároknak az esetében, akik részt vettek a Dunába süllyedt Hableány turistahajó mentésében - mondta Lénárt Ágota pszichológus szombat reggel az M1 aktuális csatornán.



A pszichológus elmondta, nagyon fontos, hogy az áldozatok családtagjai és a mentésben részt vevő szakemberek is szakszerű segítséget kapjanak.



Nem mindenkinek van erre szüksége, hiszen vannak olyanok, akik magukban is képesek megküzdeni a teherrel, amit a gyász, illetve a szörnyű élmények jelentenek. A tapasztalat azonban arra mutat, hogy az emberek túlnyomó része, ha ilyen jellegű segítséget kap, akkor sokkal hamarabb képes "visszaállni" - tette hozzá.



A szakember kifejtette, a krízisintervenciós pszichológia segítségével több lépcsőben enyhítik a lelki nyomást: az első és legfontosabb a biztonság megadása, a második a tragédia feldolgozása, majd pedig a helyreállítás.



A mentésben dolgozó búvárok számára segítséget jelenthet, hogy a munka megkezdése előtt a tapasztaltabb kollégáik modellezik a lehetőségeket. Így az agy úgy veszi, már találkozott azzal, amit tapasztal, ezért sokkal védettebb a szörnyűségekkel szemben - mondta Lénárt Ágota.