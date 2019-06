Foglalkoztatás

Megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató étterem nyílt a XII. kerületben

Megnyílt a Kék Madár Alapítvány megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató étterme szerdán Budapesten, a XII. kerületi polgármesteri hivatal épületében. 2019.06.12 11:56 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Hegyvidéki Ízlelő a fogyatékossággal élő embereket foglalkoztató szekszárdi étterem, az Ízlelő csapatának budapesti vállalkozása.



Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere a megnyitón azt mondta, a kerület nyitott, befogadó, ezért is támogatták az étterem kialakítását az önkormányzat épületében.



Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára pedig kiemelte: nagyon fontos, hogy minden fogyatékossággal élő a képessége szerinti legteljesebb életet tudja élni, az állam célja pedig az, hogy bővítsék a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását.



Úgy fogalmazott, hogy az Ízlelő a sajnálat helyett észszerű gazdasági döntésen alapuló foglalkoztatást nyújt a megváltozott munkaképességűeknek. Valós, hosszú távú, az életet könnyítő segítséget jelent az itt dolgozóknak az, hogy munkájukkal a társadalom értékes tagjának érezhetik magukat - tette hozzá.



Az államtitkár szavai szerint az állam célja, hogy bővítsék a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, ehhez minden gazdasági társaságot partnerül hívnak, és ezért a kormány 2019. január 1-jétől minden gazdasági társaságnak járulékmentessé tette a minimálbér kétszereséig a fogyatékossággal élők foglalkoztatását.



Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary elnök-vezérigazgatója felidézte: a bankot kétszáz éve alapították, hogy segítsen szegényeknek, hátrányos helyzetűeknek. Mint mondta, ők is sokáig keresték a lehetőséget, hogyan tudnák segíteni a kezdeményezést, és nagy örömére szolgál, hogy a "social banking" keretében megtalálták a megoldást és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy "sanszot adjanak" az embereknek.



Mészáros Andrea, az éttermet működtető Kék Madár Alapítvány ügyvezetője elmondta, az Ízlelő 2007-ben alakult az akkor már éppen tíz éve működő Kék Madár Alapítvány első társadalmi vállalkozásaként. Az étteremben a vezetőket leszámítva minden munkatárs megváltozott munkaképességű, az ételeket pedig helyi alapanyagokból készítik. Hozzátette: az Ízlelő étteremben mindenki azt a munkarészt végezheti, amelyben a legjobb.



A rendezvényen részt vett Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége és Ács Rezső szekszárdi polgármester is.