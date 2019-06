Honvédelem

Muaythai képzésen vesznek részt a magyar katonák Budapesten

hirdetés

Muaythai képzésen vesznek részt a Magyar Honvédség katonái Budapesten.



A többnapos képzés hivatalos megnyitója szerdán volt Budapesten, a zuglói Thai Box Akadémián.



Jakkrit Srivali thai nagykövet beszédében köszönetet mondott a Honvédelmi Minisztériumnak, a Magyar Honvédség Parancsnoksága kiképzési csoportfőnökségének képviselőinek, valamint a zuglói Thai Box Akadémia tulajdonosának Czinke Gábornak, hogy ismét megrendezték a képzést.



A thai külügyminisztérium képviseletében Chaisiri Anamarn beszédében azt hangsúlyozta, büszkék arra, hogy a muaythai roadshowjukat Magyarországra is elhozhatják. Úgy értékelt ez a sport hozzájárulhat a Magyarország és Thaiföld közötti barátság erősítéséhez.



Mint elmondta, a muaythait eredetileg háborúkban alkalmazták, sok évszázadon át fejlődött a sport. Kiemelte: a muaythai nem brutális erőről szól, sokkal inkább önvédelmi technikák elsajátításáról, amelyeket bármilyen korosztály elsajátíthat, férfiak és nők egyaránt.



Azt mondta: a muaythai Thaiföld ajándéka a világnak. Azon dolgoznak, hogy olimpiai sportág is legyen - tette hozzá.



A Magyar Honvédség parancsnokának képviseletében Lippai Péter kiképzési csoportfőnök-helyettes azt mondta, hogy a sportnak hatalmas szerepe van a katonák kiképzésében. Kiemelte: a muaythai-féle harci technikákat a honvédségnél is alkalmazzák. Ráadásul ez a sport - mint megjegyezte - tiszteletre, együttérzésre, odafigyelésre is tanít a harcok során.



Lippai Péter a képzési lehetőségért köszönetet mondott Benkő Tibor honvédelmi miniszternek, a Thai Királyi Hadseregnek, valamint a Fit Club Zuglónak, ahol a képzést tartják.



A zuglói Thai Box Akadémia tulajdonosa, Czinke Gábor azt mondta: a Thai Nagykövetség szervezésével 2017 után, idén másodszor szervezik meg az országos szintű képzést. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben lesz folytatás, s köszönetet mondott, hogy a thai nagykövetnek, hogy együtt tudnak dolgozni a muaythai jövőjéért.