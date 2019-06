Bűnügy

Vádat emeltek a férfi ellen, aki szexuálisan bántalmazott és meggyilkolt egy nőt a Népligetben

Ibolya Tibor fővárosi főügyész szerdán az MTI-nek küldött közleményében azt írta, a 31 éves férfi 2016 októberében a IX. kerületi Boráros téren ismerkedett meg a hajléktalan nővel, akit közös italozásra hívott, majd a Népliget egy sötét, bokros területén szexuálisan bántalmazta a sértettet és különösen kegyetlen módon megverte. A magatehetetlen nőt egy bokorba vonszolta és a parkban hagyta. A nő a bántalmazást követően a helyszínen meghalt.



A vádiratnak tárgya még négy további eset is: a férfi 2017 decemberében a X. és XIV. kerületben egyedül közlekedő nőkre is rátámadt, akiket szexuálisan bántalmazni akart. A sértettek hangosan segítséget kértek, így a vádlott elmenekült, azonban ezt megelőzően mindegyik nőt megütötte vagy megrúgta, egyikük életveszélyes sérüléseket szenvedett.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói még 2017 decemberében elfogták a férfit, aki ellen most emeltek vádat.



A Fővárosi Főügyészség a férfi ellen aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre, és életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta. A vádlott jelenleg is letartóztatásban van.