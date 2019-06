Hableány-tragédia

Dunai hajóbaleset - az életveszély határát súrolja a búvárok munkája

hirdetés

A búvárok jelenleg olyan pontokat keresnek, amelyekhez drótkötelet rögzítve a felszínre hozható a roncs - mondta az InfoRádiónak Vámosi Antal, az Ipari Búvárok Országos Szövetségének elnöke.



Nem szokatlan, hogy nulla látási viszonyok között kell dolgozniuk a magyar ipari búvároknak, ami most nehezíti a feladatot, az a víz sebessége. Ezért haladnak nagyon lassan, de szerencsére intenzíven apad a Duna - mondta Vámosi Antal a múlt szerdai hajóbalesetben elsüllyedt Hableány mentéséről. A szakértő szerint a legfontosabb most felmérni a hajó kiemelésének lehetőségeit.



"Kissé oldalt van dőlve a roncs a mederfenéken, azt kell megvizsgálniuk a búvároknak, hogy hol tudják az emelőköteleket aláfűzni, vagy valami más megoldással emelésre előkészíteni az elsüllyedt hajót.



Ezt csak úgy lehet, ha a búvár a több mint húszméteres hajót körbejárja. Ahol árnyékban van, a hajótest mögött, ott könnyebb a dolga, de ez csak egy kis rész, ahol nincs olyan nagy áramlás" - mondta az ipari búvár, és felhívta a figyelmet arra, hogy a szabályzat szerint hét km/óra feletti vízáramlásnál árnyékolót kellene használni, de egyelőre ezt nem építették ki. A vízállás csökkenése segít majd, de egyelőre 475 centin van a mérce. Budapesten biztonságos munkavégzésre 300 centiméteres vízállás alatt van elvileg mód.



A szakértő beszélt arról is, hogy a dél-koreai búvárok több kockázatot vállalhatnak, mint magyar társaik.

"Más kultúrájú emberekről van szó, ők a holttesteket mindenképpen szeretnék felhozni" - mondta Vámosi Antal. Szerinte a felszerelésekben nincs nagy különbség, a magyarokéban is akár 180 percet lehet lent tartózkodni, de a ruha hőszigetelése is fontos.



Az ipari búvár úgy látja, helyesen döntött Hajdú János, a TEK főigazgatója, amikor megtiltotta a búvároknak, hogy a hajótest belsejébe menjenek.



"Az ablaküvegek betörtek, a bútorzat darabokra hullhatott, és nem lehet odalent látni semmit. Ez nagyon súrolja az életveszélyesség határát" - mondta.