Dunai hajóbaleset

Pintér: gyors és szakszerű volt a mentés

Rendkívül gyorsnak és szakszerűnek értékelte a szerdai dunai hajóbaleset utáni mentést a belügyminiszter az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága előtt kedden. 2019.06.04

Pintér Sándor elmondta: fél óra elteltével már átvette a mentés irányítását, és a helyszínen volt az országos rendőrfőkapitány, a katasztrófavédelmi főigazgató, a budapesti főkapitány és a fővárosi katasztrófavédelmi igazgató is.



A miniszter később a sajtónak azt nyilatkozta, hogy jó az együttműködésük a dél-koreai kormánnyal, a nagykövetségükkel és a búváraikkal is. A koreaiak elfogadják az érveiket, hogy miért ne menjenek be a hajóroncsba. A látótávolság gyakorlatilag nulla, nem tudják, mennyire sérült meg a hajó, milyen "csapdák" vannak belül, ezért életveszélyes bemenni - közölte.



Folytatják a felderítő mentéseket, ha tudnak, holttesteket is kiemelnek, de nem akarnak "újabb holtakat"; a cél a hajóroncs biztonságos kiemelése - mondta a miniszter.