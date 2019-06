Hableány-tragédia

Dunai hajóskapitány: nem figyelmeztetett a szállodahajó ukrán kapitánya

Nem figyelmeztette a szállodahajó ukrán kapitánya rádión a Hableányt, hogy előzni kezd, ezt mondta a TV2 Tények című műsorának egy másik kapitány, aki akkor a közelben hajózott. Tolnay Zoltán azt mondta, hogy folyamatosan figyelte a rádiót, de a szállodahajó csak az után jelentkezett, hogy maga alá gyűrte a Hableányt - írta az Origo.



A magyar hajós szerint az is kifejezetten furcsa volt, hogy az ukrán kapitány ekkor is gyakorlatilag érthetetlenül beszélt, egyetlen mondaton belül angol, német és orosz szavakat is használt. Tolnay Zoltán azt is mondja, hogy ő csak a magyar közleményből tudta meg, hogy mi történt.



A nyelvi problémákra korábban több külföldi hajó személyzete is felhívta a figyelmet.



A Viking Sigyn az ütközés után mintegy fél kilométert haladt felfelé, majd félreállt, ám a fedélzetéről senki sem értesítette a hatóságokat arról, hogy mi történt. A tragédiáról annak bekövetkezte után tíz perccel egy, a térségben hajózó turistahajó egyik utasa értesítette a hatóságokat, a mentést pedig civil hajók személyzete és utasai kezdték meg.