Fejlesztés

Szuperfegyvert fejleszt a Magyar Honvédség

A magyar „szuperfegyver” a hadsereg új szervezetének, a Magyar Honvédség Modernizációs Intézetének (MH MI) egyik nagy dobása lesz, ha elkészülhet majd az első prototípus - írta katonai források alapján a Magyar Nemzet.



Az MH MI-t azért hozták létre, hogy fejlesszék a haderő innovációs képességét és egy szervezetben láthassák el a haditechnikai kutatás-fejlesztéssel, illetve a védelmi ipari fejlesztéssel összefüggő feladatokat. A hadfelszerelések fejlesztésébe így bekapcsolódnak a katonai titkosszolgálat (Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat) szakemberei és a Magyar Honvédség Logisztikai Központjának innovációval foglalkozó részlege is.



A Honvédelmi Minisztérium nem osztott meg semmilyen részletet a lappal, de azt nem cáfolták, hogy új mesterlövészpuska kifejlesztésén dolgoznak az MH MI-nél. Katonai szakértők szerint a speciá­lis fegyver legfőbb újítása várhatóan a Digitális katona programhoz köthető, vagyis a fejlődési irányokat tekintve a komputeres vezérlés lehet majd a „szuperfegyver” különlegessége.



Az innovációs szakemberek tehát vélhetően egy ballisztikai számítógéppel kombinált tűzvezető rendszeren dolgozhatnak, és a fegyver a kor elvárá­sainak megfelelően rendelkezhet éjjellátóval és infratávcsővel is.



Létezik magyar mesterlövészpuska, a Gepárdból például egész fegyvercsaládot gyártottak. A Magyar Honvédségnek jelenleg orosz és amerikai mesterlövészfegyverei is vannak, amelyekkel el tudja látni jelenlegi missziós, különleges feladatait.