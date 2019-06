Hableány-tragédia

Szakértő: elképzelhetetlen, hogy a nagy hajó nem látta a kicsit

A közzétett videók már csak az utolsó pillanatot mutatják, amikor a Hableány városnéző hajó a Viking szállodahajó alá kerül, ez már az a pillanat, amikor már esélye sem volt a kisebb hajónak. 2019.06.01

Nem utal rendkívüli körülményre, hogy a szerdán balesetet szenvedett sétahajó másodpercek alatt elsüllyedt - mondta az InfoRádióban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vasút-repülő-hajó tanszékének vezetőhelyettese, Simongáti Győző, aki szerint a szállodahajó és a városnéző ütközése olyan erejű volt, hogy utóbbi azonnal elsüllyedt.



A közzétett videók már csak az utolsó pillanatot mutatják, amikor a Hableány városnéző hajó a Viking szállodahajó alá kerül, ez már az a pillanat, amikor már esélye sem volt a kisebb hajónak, "elkerülhetetlen volt valamiféle baleset" - fogalmazott az InfoRádióban Simongáti Győző, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszékének vezetőhelyettese.



"Az a nagyon nagy kérdés, hogy hogy kerülhetett ez a két hajó ilyen közel egymáshoz" - tette fel a történet szerinte legfontosabb kérdését Simongáti Győző, de erre a későbbiek során a szakértők biztosan választ adnak, ugyanis a hajók nyomkövető rendszerrel vannak ellátva; "a szállodahajó biztos, hogy rendelkezik ilyennel, de szerintem a sétahajó is" - mondta a szakértő.



Arra a felvetésre, hogy ha a szabályokat mindenki betartja, nem kerülhetett volna két hajó ilyen közel egymáshoz, azt mondta, "nem célszerű, hogy két ilyen különböző méretű hajó ennyire közel kerüljön egymáshoz; mind a két hajó egy irányba haladt, ugyanazon két pillér között akart átmenni, a pillérek pedig beszorították őket egy útirányba" - írta le Simongáti Győző, aki elképzelhetetlennek tartja, hogy a nagy hajó ne látta volna a kicsit, abban viszont tanácstalan, hogy a kishajó kapitánya észrevette-e a nagyot.



"Hangjelzéssel is szoktak jelezni egymásnak a hajóvezetők" - tette hozzá.



Szerinte egyébként eléggé nagy terület van a Dunán, hogy a hajók, még ilyen sokan is, mint a budapesti szakaszon, elférjenek.



Hangsúlyozta, a nyomozás során kulcselem lesz, hogy mindenki betartotta-e a rá vonatkozó szabályokat.

Mentőmellény? Mindegy

A sajtóban széleskörűen elterjedt, hogy a mentőmellény használatával kapcsolatos részletszabály szigorítására lehet szükség a Hableány tragédiája után, azonban Simongáti Győző úgy véli, erre semmi szükség, mentőmellényre ugyanis vízben lévő vagy abba beugró embernek van szüksége.



"Itt a legnagyobb problémát az okozza, ha valaki a kabinban reked; édesmindegy, hogy van-e rajta mellény vagy nincsen."



Kitért arra is, hogy a budai oldalon nincs hajózási zárlat, csak a pestin.

Nem a "beszippantó hatásról" lehet szó

A "beszippantó hatásról" szólva elmondta, ha közel kerül egymáshoz két hajó, akkor a kettő közötti relatív áramlás fel tud gyorsulni, és ez az áramlás a két hajó esetében "egymás felé szívó hatást kelt".



"Talán nem ez volt a helyzet, amennyire én láttam, a nagy hajó a sétahajó farát kapta el balról, tehát nem voltak egymás mellett; valószínűleg a két hajó útvonala keresztezte egymást, és mivel az ütközéskor a kis hajó a nagy hajó előtt egy kicsit keresztbe állt, a nagy hajó a kis hajó hátulját előre tolva keresztbe fordította, és abban a pillanatban fölborította, majd átment rajta."



Ilyen nagy mértékű borulásnál a hajót rögtön elárasztja a víz. "Lehet, hogy úgy 30 fokos dőlésszögig semmi probléma nem lehett volna, így viszont az ajtókon azonnal elkezdett beömleni a víz, és egy pillanat alatt elsüllyedt a hajó" - mondta.



A 7 másodperces süllyedést szerinte a média szenzációként kapta fel, de a szakembereknek nem meglepő ilyen nagy erőhatások mellett.

Szonárfelvételek Időközben megérkezett az első szonárfelvétel is a hajóról: látszik rajta, hogy milyen mélyen és hogyan helyezkedik el a Hableány.