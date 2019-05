Hableány-tragédia

BM: az eddigi merülések során nem lehetett megközelíteni a Hableányt

A magas, továbbra is emelkedő vízállás, a folyó nagyon erős sodrása és a vízbeli 'nulla látástávolság' nem teszi lehetővé egyetlen hagyományos eljárás alkalmazását sem. 2019.05.31 16:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A szerda esti dunai hajóbaleset következtében elsüllyedt hajótestet az eddigi merülések során - a körülményekre tekintettel - nem lehetett megközelíteni - közölte a Belügyminisztérium (BM) pénteken az MTI-vel.



Közleményük szerint a fővárosban a Margit híd magasságában elsüllyedt termes személyhajó kiemelésével kapcsolatos feladatok irányításával Pintér Sándor belügyminiszter a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatóját, Hajdu János vezérőrnagyot bízta meg.



A TEK a munkálatok koordinálására a Margitszigeten kihelyezett vezetési pontot állított fel. A TEK - mintegy hatvan mérnök, hídépítő és vízügyi szakértő, magyarországi és külföldi búvárok bevonásával - továbbra is keresi azt a biztonságos megoldást, amellyel első ütemben vagy a hajótestet, vagy a nagy valószínűséggel a hajótestbe szorult embereket a felszínre lehet emelni.



A szakemberek álláspontja szerint egyedi megoldást kell találni a kitűzött célok valamelyikének eléréséhez, a magas, továbbra is emelkedő vízállás, a folyó nagyon erős sodrása és a vízbeli "nulla látástávolság" nem teszi lehetővé egyetlen hagyományos eljárás alkalmazását sem.



A lehetőségeket elvi modellkísérletekkel és gyakorlati tesztmerülésekkel is vizsgálják - olvasható a BM közleményében.



A szerda este történt hajóbalesetben legkevesebb heten meghaltak, 21 ember eltűnt. A baleset nem sokkal 9 óra után történt a Margit hídnál; a Viking szállodahajóval ütközött össze a jóval kisebb, dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó, és másodpercek alatt elmerült. Hét embert a környező hajókon utazók mentettek ki, hét embernek pedig már csak a holttestét találták meg, mindannyian dél-koreai állampolgárok voltak.