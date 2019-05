Hableány-tragédia

A rendőrség térképre tette az hajókatasztrófa áldozatának megtalálási helyszíneit

hirdetés

Térképen jelöle be a rendőrség, hogy hol találták meg a szerdai dunai hajókatasztrófa halálos áldozatait. Két holttestet a Lánchíd és az Erzsébet híd között, kettőt a Nemzeti Színház közelében, kettőt a Kopaszi-gátnál, egyet pedig Budatéténynél emeltek ki a folyóból.



Huszonegy embert eltűntként keresnek a Duna teljes Lánchíd alatti magyar szakaszán.



A keresést nehezíti a magas, továbbra is emelkedő vízállás, az erős sodrás és a rossz látási viszonyok. A víz 9-11 km/órás sebességgel áramlik.



A kutatás szempontjából az is meghatározó, hogy a bajba jutott személy hol esett a folyóba, amennyiben a sodorvonalban került a vízbe, akkor rövid idő alatt nagy távolságot tehet meg. Azok, akik a süllyedéskor a hajótestben rekedtek vagy az alá szorultak, csak annak kiemelését követően kerülhetnek elő – írta a rendőrség.