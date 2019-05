Tragédia

Rendkívüli kutatás az elsüllyedt Hableány túlélői után

A baleset után a folyón álló hajók reflektorokkal világították a vizet, a Szabadság hídról egy filmforgatás reflektorait is a Duna felé irányították. 2019.05.30 06:06 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szerda este negyed 10-kor felborult és elsüllyedt egy hajó a Dunán Budapesten a Parlamentnél, miután összeütközött egy szállodahajóval. Éjjel fél 1-kor a Mentőszolgálat szóvivője azt mondta, legalább 7 ember halt meg, 7 embert kórházban ápolnak, sokakat pedig nagy erőkkel keresnek. Részletek a balesetről itt >>>

A hatóságok - köztük a honvédség segítségével - azonnal megkezdték a kutatást a Duna teljes szakaszán. 96 hivatásos tűzoltóval, tűzoltóautókkal, speciális műszerekkel is keresik a túlélőket. A keresés elhúzódó folyamat lesz, amelyet nemcsak egész éjjel nehezített az eső, hanem csütörtökön is egész nap csapadék várható, ráadásul éppen most érkezett meg az ár a Dunán.



A baleset után a folyón álló hajók reflektorokkal világították a vizet, a Szabadság hídról egy filmforgatás reflektorait is a Duna felé irányították, de a mentést nehezíti, hogy a megáradt, 15 fokos folyónak nagyon erős a sodrása, és az eső miatt - a világítási próbálkozások ellenére - a látási viszonyok is elég rosszak.



A Duna két partján egész éjjel sok rendőr volt, lámpákkal kutattak túlélők után. Nem sokkal este 11 óra előtt a Petőfi hídnál mentettek embereket a vízből, este 11-kor pedig a Lágymányosi hídnál zárták le a rakpartokat.

Fotó: Index

Győrfi Pál azt mondta, hét embert tudtak kimenteni, őket kórházba szállították kihűlés miatt, stabil állapotban vannak. A többi huszonegy ember hollétéről nincs információ. Az M1 arról tudósított, hogy gyermekmentőt is küldtek azonnal helyszínre, később a dél-koreai nagykövetség munkatársára hivatkozva megerősítették, hogy gyerek is volt a hajón. Az M1 televízió tudósítása szerint a rendőrség az M0-s hídjának magasságában bukkant még egy holttestre, ezért már Budapesttől délre (is) keresik a túlélőket.