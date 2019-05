Bűncselekmény-csalás

Korrupciós ügyben tartottak akciót a nyomozók

hirdetés

Korrupciós ügyben tartottak akciót a nyomozók Budapesten és környékén. Kilenc embert hallgattak ki gyanúsítottként; három embert, köztük egy pénzügyőrt őrizetbe vettek - közölte a Fővárosi Főügyészség szerdán az MTI-vel.



A nyomozás a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítése és feljelentése alapján indult. A gyanú szerint egy nyugállományú rendőr és egy másik férfi mint magánnyomozók a bűnügyi hatóságoknál fennálló kapcsolataik - köztük egy pénzügyőr őrnagy - közreműködésével a munkájukhoz kapcsolódó olyan adatokat szereztek be, amelyekhez törvényesen nem juthattak volna hozzá. A hivatalos személyek a rendelkezésükre álló hivatali adatbázisokban lekérdezéseket végeztek és azok eredményét - kapott vagy ígért jogtalan előny ellenében - kiadták. A két férfi az elkövetésbe további társakat is bevont, köztük egy ügyvédet.



A Fővárosi Nyomozó Ügyészség nyomozó ügyészei a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársaival együttműködve kedden összehangolt akció keretében Budapesten és környékén több helyszínen is kutatást tartottak, és a gyanút alátámasztó bizonyítékokat - okiratokat, elektronikus adathordozókat és mobiltelefonokat és nagyobb mennyiségű készpénzt - foglaltak le.



A nyomozó ügyészek indítványozták a három őrizetbe vett férfi letartóztatását. A kényszerintézkedésről a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája csütörtöki ülésen határoz - olvasható a közleményben.



Kedden az Index írt arról, hogy ügyészségi nyomozók vitték el kedd délelőtt a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának Huszti úti épületéből a felderítő osztály volt vezetőjét. Megkeresésükre Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes sajtószóvivője azt közölte, hogy "a Fővárosi Nyomozó Ügyészség hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmények miatt nyomozást folytat".