Állati

Rövid ujjú ingben fogta be a méhcsaládot egy férfi Kozármislenyben - videó

Rövid ujjú ingben, méhészkalap nélkül fogott be egy méhcsaládot egy férfi hétfőn Kozármislenyben - a nem mindennapi akcióról felvétel is készült. Bár a férfi egy méhcsípéssel megúszta a kalandot, akár sokkot is kaphatott volna. A méhész azt mondta, idén az időjárás miatt több a rajzás a megszokottnál, és ha ágakon csüngő méhcsaládot látunk, hívjunk inkább szakembert.