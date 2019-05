Jog

Európai perbeszédversenyt nyertek ELTE-s hallgatók

A versenyen az alperesi oldal elnyerte a legjobb alperesi szóbeli szereplésért járó első díjat, Tóth Franciska kapta a legjobb szónok díját, a csapat felperesi oldala pedig hetedik helyezett lett.

Az ELTE hallgatói első helyezést értek el a Hágában megrendezett Telders európai perbeszédversenyen - közölte a felsőoktatási intézmény hétfőn az MTI-vel.



A közleményben azt írták, az ELTE áprilisban a Jessup nemzetközi jogi perbeszédversenyen is első helyezést szerzett, ezzel a világ első olyan egyeteme lett, amely egy évben mindkét versenyt megnyerte.



Az ELTE csapata a korábbi években már nyert egyéni díjat, valamint kiváló pontszámokkal jutott tovább a legjobb csapatok közé, azonban ez az első alkalom, hogy a magyar csapat - Balogh Dóra, Máté Dávid, Schultz Balázs és Tóth Franciska - a döntőben mérethette meg magát és legyőzte a korábbi években többször is bajnoki címet szerzett University of Leiden csapatát - emelték ki.



Hozzátették, a versenyen az alperesi oldal elnyerte a legjobb alperesi szóbeli szereplésért járó első díjat, Tóth Franciska kapta a legjobb szónok díját, a csapat felperesi oldala pedig hetedik helyezett lett.



A magyar versenyzőket Kajtár Gábor, a nemzetközi jogi tanszék adjunktusa és Sulyok Katalin tanársegéd készítette fel a múlt héten 42. alkalommal megrendezett perversenyre, ahol a csapat az elődöntők során Hollandia, Franciaország, Bulgária és Törökország ellen mérkőzött meg. A döntőben a csapatnak az alperesi oldalon kellett érvelnie - ismertették.