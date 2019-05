Összefoglaló

EP-választás - Fidesz-KDNP 13, DK 4, Momentum 2, MSZP-Párbeszéd 1, Jobbik 1 mandátum

A még meg nem számolt, körülbelül hatvanezer külképviseleti és levélszavazat várhatóan nem befolyásolja a választás eredményét. 2019.05.27 07:04 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Fidesz-KDNP nyerte a vasárnapi európai parlamenti (EP-) választást, a kormánypártok 13 mandátumot szereztek, míg az ellenzék összesen nyolc képviselőt küldhet majd Brüsszelbe: a Demokratikus Koalíció (DK) négyet, a Momentum kettőt, az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik pedig egyet-egyet.



Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke korszakos győzelemnek nevezte a Fidesz-KDNP EP-választási eredményét. "Rekordrészvétel mellett rekordgyőzelmet arattunk. Mindannyian tudjuk, hogy a népvándorlással és a migrációval egy új korszak kezdődött az európai politikában, tehát nyugodtan mondhatjuk: korszakos győzelmet arattunk" - jelentette ki a kormányfő.



A minden korábbinál magasabb EP-választási részvétellel Magyarország azt bizonyította, hogy európai nemzet, európai ország, "Európában van a helyünk, Európa a mi hazánk is, ezért meg is akarjuk változtatni" - mondta Orbán Viktor.



A miniszterelnök úgy értékelt: az EP-választáson három dologgal bízták meg a Fidesz-KDNP-t a magyarok, először is azzal, hogy állítsák meg egész Európában a bevándorlást. Hozzátette: a magyarok megbízást adtak továbbá a nemzetek Európája, valamint a keresztény kultúra megvédésére Európában.



Gyurcsány Ferenc DK-elnök azt mondta: az EP-választáson nem az volt a kérdés, hogy a Fidesz megnyeri-e a választást, hanem az, hogy megszerzi-e a kétharmadot, és a Fidesz elveszítette a kétharmadot.



Hangsúlyozta: a tavaly áprilisi országgyűlési választáshoz képest a Fidesz elveszített egymillió szavazót, a DK pedig az alacsonyabb részvétel ellenére is csaknem duplájára növelte választói számát.



Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke arról beszélt: pártja feladata mostantól az, hogy "a magyar egészségügy, oktatás és megélhetés pártjává váljon".



Bár az eredmények azt mutatják, hogy a Momentum mintegy 330 ezer szavazatot kapott, csaknem 10 százalékot ért el, és így két képviselőt is küldhet az EP-be, a pártelnök szerint alázatosaknak kell maradniuk, mert nem nyertek, a miniszterelnököt még mindig Orbán Viktornak hívják.



Tóth Bertalan, az MSZP elnöke és EP-listavezetője kudarcnak nevezte az eredményt, ugyanakkor bejelentette, a párt elnöksége az önkormányzati választásokra tekintettel egyhangúlag úgy döntött, hogy nem mond le. Elmondta: mandátumát előzetes közlésének megfelelően nem veszi át, az MSZP választmánya szombaton dönt arról, ki kapja azt meg.



A lista negyedik helyén álló Jávor Benedek, a Párbeszéd politikusa sajnálatát fejezte ki, hogy csalódást okoztak a választóknak, de jó hírként beszélt arról, hogy az EP-választáson Európa-szerte megerősödtek a baloldali és zöld erők.



Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP-listavezetője, elnökhelyettese úgy vélte: a pártnak soha nem látott nyomás alatt kellett egy sorsdöntő kampányt lefolytatnia. A politikus olyan nyomásról beszélt, amelyet szerinte egyetlen másik politikai közösség sem élt volna túl. Közölte: a pártelnökség szerdán dönti el, ki lesz a Jobbik EP-képviselője.

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint pártja a magyar politikatörténetben példátlan sikert aratott azzal, hogy 9 hónappal zászlóbontása után 3,33 százalékos eredményt ért el az EP-választáson. A pártelnök úgy fogalmazott: "tönkreverték" a parlamenti frakcióval bíró LMP-t és megközelítették a szintén milliárdos állami támogatással működő Jobbik támogatottságát.



A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak (MKKP) megfelel az EP-választáson elért 2,63 százalékos eredmény - mondta az MKKP elnöke. Kovács Gergely úgy fogalmazott: "nekünk oké az eredmény". A közvélemény-kutatások alapján nagyjából ilyen eredményre számítottak, nagy meglepetés nem történt - tette hozzá.



Az LMP társelnöke, Keresztes László Lóránt bejelentette, hogy lemondott a párt elnöksége, miután nem szereztek mandátumot. A politikus sajtótájékoztatón a választás egyetlen pozitívumaként azt említette, hogy az LMP képes volt egy valódi sorskérdést, az éghajlatváltozást a kampány középpontjába állítani.



Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke szerint pártja elérte célját, hiszen azon listát tudott állítani az EP-választásra. A politikus úgy fogalmazott, a listaállítással lehetőséget tudtak teremteni az embereknek arra, hogy egy baloldali nemzeti ellenzéki programra szavazzanak.



A Nemzeti Választási Iroda (NVI) 99,9 százalékos feldolgozottság mellett közzétett előzetes adatai szerint a Fidesz-KDNP a szavazatok 52,14 százalékát szerezte meg, míg a Demokratikus Koalíció 16,26 százalékos, a Momentum Mozgalom 9,92 százalékos, az MSZP-Párbeszéd 6,68 százalékos, a Jobbik pedig 6,44 százalékos eredményt ért el.



Nem érte el az ötszázalékos bejutási küszöböt, így nem szerzett mandátumot a Mi Hazánk Mozgalom (3,33 százalék), a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (2,63 százalék), az LMP (2,19 százalék) és a Munkáspárt (0,42 százalék).



Pálffy Ilona NVI-elnök az eredményeket ismertető sajtótájékoztatón elmondta: a még meg nem számolt, körülbelül hatvanezer külképviseleti és levélszavazat várhatóan nem befolyásolja a választás eredményét.



Rádi Péter, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a sajtótájékoztatón közölte, a bizottsághoz nem érkezett beadvány választásnapi jogsértéssel kapcsolatban, a voksolás magas részvétel mellett, rendben folyt.