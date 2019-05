EP2019

EP-választás - Aki rászorul, segítséget vehet igénybe a szavazáshoz

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, akit testi fogyatékosság vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét veheti igénybe.



Az európai parlamenti (EP) képviselők választásán 10 277 szavazatszámláló bizottság működik, egyik feladatuk a szavazás törvényes lebonyolítása, ennek részeként pedig a szavazókörben a választópolgárok tájékoztatása és - a törvény által előírt rendben - segítségnyújtás a választópolgároknak.



Az írásképtelen választópolgár helyett például - e tény feltüntetésével - a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket. Szükség esetén - a választópolgár befolyásolása nélkül - a bizottság elmagyarázza a szavazás módját is.



Ha az olvasni nem tudó vagy a szavazásban egyéb ok miatt akadályozott választópolgár a szavazólap kitöltéséhez segítségül más választópolgárt nem tud megkérni, kérésére a szavazatszámláló bizottság két tagja együttesen segítséget nyújt.



A látássérült választópolgár Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát. Ilyen sablon csak ott áll rendelkezésre, ahol legalább egy választópolgár május 17-éig igényelte.