EP-választás - Mi Hazánk Mozgalom: szervezetten szállítanak cigányokat szavazni

Országszerte tömegesen, szervezetten szállítják az analfabéta cigányokat szavazni az európai parlamenti (EP-) választáson, ezért a Mi Hazánk Mozgalom panaszt nyújtott be több választási bizottsághoz - jelentette be a párt kampányfőnöke vasárnap sajtótájékoztatón Budapesten.



Novák Előd közölte: a buszos szállítás különösen Miskolc környékére jellemző; az ezt bizonyító fényképet, a jármű rendszámával együtt eljuttatták a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei választási bizottsághoz.



Hozzátette: elfogadhatatlan az, hogy analfabéták megvásárolt szavazatai dönthetik el a választást, megvalósítva "a cigánybűnözés és a politikusbűnözés sajátos ötvözetét", ami egyben kimeríti a választási csalás tényállását.



Emlékeztetett arra, hogy a Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen párt, amely alapfokú iskolai végzettséghez, írás-olvasástudáshoz kötné a választójogot. Mert nem elfogadható, hogy az analfabéták szavazata ugyanannyit ér, mint egy tájékozott, felelős döntésre képes polgáré - jelentette ki.



Novák Előd azt is mondta, hogy automata telefonhívásokkal, valamint a Facebookon létrehozott kamuoldalakkal is le akarják járatni pártjukat.