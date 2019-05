Állatkínzás

Felháborodott az internet: szórólapok miatt pusztult el egy madárcsalád

A Halásztelek elveszett állatai Facebook-csoportba posztoltak be több fotót és egy szöveget, ami szerint politikai szórólapokkal öltek meg 7 madárfiókát. A bejegyzést a 444.hu vette észre, ám azt azóta már törölték is.



Annak ellenére, hogy ki volt írva, hogy a postaládában madarak fészkelnek, ezért nem kérnek szórólapokat, valaki ennek ellenére betömködte a szórólapokat, pedig fagolyók is voltak a nyílásba téve, hogy semmi ne férjen be.



Emiatt aztán elpusztult a hét madárfióka, mint írta a posztoló, „az anyjuk csak dermedten ült a dróton”.