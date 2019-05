Vízügy

OVF: továbbra is kisebb árhullámok érkeznek a magyarországi folyókon

Továbbra is kisebb árhullámok érkeznek a magyarországi folyókon, de a Dunán és a Tiszán is csak első-, illetve másodfokú készültségi szint közelében várható tetőzés - közölte csütörtökön az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF).



A vízszintemelkedés helyenként jelentős lesz, de rendkívüli helyzetre sehol sem kell számítani.



Kifejtették: a Dunát érintően szerdán már csak a Morva vízgyűjtőjén és a Bécsi-medencében hullott jelentősebb, 10 milliméternél több csapadék. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban lényegében megszűnik a csapadék, de ezt követően az említett területeken a jövő hét elején várhatóan újra visszatér az eső.



A kialakult árhullám a Dunán Nagybajcsnál várhatóan pénteken tetőzik a másodfokú készültségi szintet megközelítő vízállással. Budapesten várhatóan az elsőfokú készültségi szint közelében, az alsó rakpart szintje alatti tetőzéssel vonul le az árhullám, melynek tetőzése szombat éjjel valószínűsíthető.



A Tisza vízgyűjtőjén az elmúlt három napon területi átlagban is igen jelentős (35-70 milliméter) csapadék hullott, főként a Felső-Tisza és a Bodrog vízgyűjtőjén, valamint a Túr-Szamos-Kraszna vízrendszeren. A következő napokban ugyan folytatódik a csapadékos időjárás, de már csak kisebb mennyiségű eső várható. A Túron a másodfokú készültségi szintet, a Tisza Kisköréig tartó szakaszán, a Szamoson, a Krasznán és a Bodrogon az elsőfokú készültségi szintet megközelítő, illetve azt meghaladó vízállásokra lehet számítani - írta az OVF.