Életfogytiglanra ítélték a zárkatársukat megölő rabokat

Életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélt a Szombathelyi Törvényszék csütörtökön első fokon, nem jogerősen három férfit, aki módszeresen megkínozta, megalázta, majd megölte zárkatársát 2017-ben a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben.



A törvényszék az első- és a másodrendű vádlottat emberölés, kényszerítés és testi sértés, a harmadrendűt pedig emberölés és testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek. Mindhárom vádlottra életfogytig tartó, fegyházban letöltendő szabadságvesztést szabott ki, és több mint hatmillió forint bűnügyi költség megtérítésére kötelezte őket.



Az ítélet szerint az elsőrendű vádlott 33 év, a másodrendű vádlott 30 év, a harmadrendű vádlott pedig 27 év múlva bocsátható leghamarabb feltételesen szabadlábra.



Rácz József bíró a határozat indoklásában kiemelte: a vádlottak különös kegyetlenséggel ölték meg a sértettet. 2017. május 2. és 14. között több napon át módszeresen verték, fojtogatták, kínozták, megalázták, "csicskáztatták", végül pedig megölték zárkatársukat.



A sértett halála egy végzetes fojtás következtében, a pajzsporc törése miatt következett be, de néhány napon belül - ha nem érkezett volna szakszerű orvosi segítség - korábbi súlyos sérülései is halálhoz vezethettek volna. A sértett testén 52 külsérelmi nyomot találtak és belső sérülései is voltak - ismertette.



Rácz József elmondta: egyetlen enyhítő körülményt talált az ügyben, a bv-intézet laza ellenőrzési gyakorlatát. Több kérdést is felvet például, hogy miként nem vették észre a folyamatosan bántalmazott férfi sérüléseit - tette hozzá.



Az ügyben egyébként a büntetés-végrehajtás két alkalmazottja ellen is büntetőeljárás indult, ezeket azonban az ügyészség megszüntette, egy dolgozó megrovást kapott.



Az ítélet ellen az ügyész súlyosbításért, a vádlottak és védőik pedig megalapozatlanságra és téves minősítésre hivatkozva enyhítésért fellebbeztek, így a döntés nem jogerős.