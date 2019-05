Környezetvédelem

Gorillareggelivel kampányolt a mobiltelefonok újrahasznosításáért a fővárosi állatkert

Különleges gorillareggelivel kampányolt a mobiltelefonok újrahasznosításáért a Fővárosi Állat- és Növénykertben az Állatkerti Alapítvány szerdán. 2019.05.23 01:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

MTI/Kovács Attila

A különleges reggelit az Emberszabású majmok házában tartották: a reggelizőasztal üvegfalon kívüli végénél ismert személyiségek és szakértők, a védőüvegen belüli oldalán pedig az itt élő hegyigorilla-család tagjai fogyaszthatták a zöldségekből álló menüt.



Az eseménnyel a Jane Goodall Intézettel közös mobiltelefongyűjtő akcióra kívánták felhívni a figyelmet, amelynek célja, hogy a használaton kívüli, kidobásra ítélt mobiltelefonok újrahasznosításával csökkenthető legyen egyes nyersanyagok, mindenekelőtt a tantál és annak érce, a koltán iránti igény, amely a gorillák és más főemlősök élőhelyén komoly természetvédelmi problémákat okoz. A tantál elengedhetetlenül szükséges például a mobiltelefonok, laptopok, táblagépek kondenzátorainak gyártásához.



A gyűjtéssel jelentősen csökkenteni lehetne azt a bányászati tevékenységet, amelyet a gorillák, a csimpánzok és más veszélyeztetett állatok eredeti élőhelyén, Nyugat-Afrikában folytatnak.

MTI/Kovács Attila

Az Állatkerti Alapítvány a fővárosi iskolák számára hirdetett egy éven át folyó akciót: az az osztály, amely egy hónapban a legnagyobb súlyú mobiltelefon-csomagot adja le az alapítványnál, állatkerti sétát nyer, amelynek során találkozhatnak az általuk megsegített gorillák Budapesten élő fajtársaival és gondozóik különleges idegenvezetést is tartanak.



Az összegyűjtött mobilokat osztályonként lemérik, dokumentálják és leplombált zsákban, az adatvédelemről is gondoskodva juttatják el az Inter-Metal Recycling Kft.-hez, ahol visszanyerik belőlük az értékes fémeket.



A mobiltelefonok értékes nyersanyagainak újrahasznosítására létezik ma már megbízható technológia, a használaton kívüli, régi készülékek összegyűjtése azonban világviszonylatban nem teljesen kidolgozott. Ezért csatlakozott az Állatkerti Alapítvány a Jane Goodall Intézet Passzold vissza, Tesó! elnevezésű mobiltelefongyűjtő kampányához, hogy ezzel is segítsék a gorillák eredeti élőhelyének védelmét - mondta el Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője a szerdai sajtóeseményen.



Kiemelte: a budapesti állatkertben már évek óta gyűjtik a használaton kívüli mobiltelefonokat, az új akcióval csak még inkább szeretnék erre a lehetőségre felhívni az emberek figyelmét.