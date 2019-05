Bűnügy

Egy tóalmási emésztőgödörben találták meg a hat éve eltűnt anya holttestét

hirdetés

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója 2019. május 17-én elrendelte annak a gyanúsítottnak a letartóztatását, akit a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettével gyanúsít.



A sértettnek több különböző apától hét gyermeke született. 2001. évtől testvére tóalmási házában élt gyermekeivel. A sértett igazolt munkahellyel soha nem rendelkezett, jövedelemre egy barátnője által adott összegekből és fk. gyanúsított édesapjától kapott pénzből állt. A sértett gyermekeiről megfelelően nem gondoskodott, több esetben bántalmazta is őket, kiszámíthatatlan viselkedése miatt többször konfliktusba került testvérével és édesanyjával is.



Akkori férjével folytatott kapcsolata megromlott, egyik lányát azzal gyanúsította, hogy férjével szexuális kapcsolatba került, többször szidalmazta és egyszer le is forrázta a mellkasát, amitől harmadfokú égési sérüléseket szenvedett. Emellett további gyermekeivel is hasonlóan agresszív viselkedést tanúsított. A férj ezért közös lakhelyükről elköltözött, majd rövid idő múlva lányukat is magához vette.



A szakítást követően a sértett egy másik férfival ismerkedett meg, akivel élettársi kapcsolat alakult ki, közös gyermekük is született.



Az élettárs többször konfliktusba került a sértettel a gyermekei felé tanúsított ekkor is agresszív magatartása miatt, ami oda vezetett, hogy végül tartósan elköltözött a tóalmási címükről és magával vitte közös gyermeküket is.



A sértett élettársa elvesztését nem tudta feldolgozni, így vele maradt gyermekei előtt többször dührohamot kapott, a ház több ablakát kitörte, a fém tárgyakat eladta, végül öngyilkossági szándékkal 2011. évben fagyállót ivott.



A sértett életét csak az orvosi ellátás mentette meg, viszont beszélni és járni is újra meg kellett tanulnia. A gyanúsított és testvérei ekkor közös lakhelyükre visszaköltöztek, hogy a sértett segítségére legyenek.

2013. szeptember 7. napján 4 óra körüli időben a sértett lánya közös lakhelyükről távozott, a sértettet ekkor látta utoljára, később eltűnése miatt a rendőrségen bejelentést tett.



Az eltűntként kezelt sértett ügyében 2019. április 5. napján a sértett korábbi tóalmási lakhelyén tetemkereső kutya indítására került sor, aminek során az emésztőgödörből előrehaladott bomlási állapotban levő, emiatt csak szakértői módszerekkel azonosítható nőnemű emberi holttest és egy 33 mm nagyságú magzathoz köthető combcsont került elő.



Fk. Sz. B. Cs. gyanúsított a törvényi figyelmeztetések után elismerte, hogy édesanyját, O. S.-né sértettet megölte.



Az fk. gyanúsított terhére rótt cselekmény 5-15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény.



A fentiek alapján megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, így különösen megszökne, elrejtőzne, illetve a tanúk befolyásolásával megnehezítené a nyomozást.



A bíróság az ügyészi indítványt megvizsgálta és megalapozottnak találta, ezért elrendelte a gyanúsított letartóztatását az első fokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb 2019. június 17. napjáig.



A végzés végleges.