Csaknem 30 ezren látogattak ki a budaörsi haditechnikai bemutatóra

2019.05.18 19:13 ma.hu

Csaknem 30 ezren látogattak ki a budaörsi haditechnikai bemutatóra - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) szombat este.



Kiemelték: vasárnap előbb, már 8.45-kor lesz kapunyitás.



Mint kifejtették: a haditechnikai bemutató első napjának programjai jelentős tömegeket vonzottak a Budaörsi Repülőtérre. A kijelölt parkolók a 9 órai kapunyitást követően rövid időn belül megteltek. A Budapestről induló ingyenes buszjáratokat is sokan vették igénybe. A légibemutató és a délelőtti dinamikus bemutatók a gyerekek és felnőttek körében is osztatlan sikert arattak.



Mint írták: vasárnap is érdekes, színes programokkal és bemutatókkal várnak minden érdeklődőt a Budaörsi Repülőtéren.



A HM viszont azt kéri, hogy akik a programok kezdetére, a légierő látványos bemutatójára szeretnének kiérni, azok hosszabb menetidővel számoljanak. A jelentős gépjárműforgalom miatt a Budaörsi Repülőtér környékén torlódás alakulhat ki. A repülőtér melletti kijelölt parkolót vasárnap 8.00 órakor nyitják meg. A forgalom erősségének függvényében a parkoló és a bejáratok felé vezető utak időszakosan egyirányúsítják. Emellett a jelentős gyalogosforgalom miatt időszakosan a Repülőtéri utat is lezárhatják a gépjárműforgalom elől.



A Magyar Honvédség által üzemeltetett, a rendezvényre közlekedő ingyenes buszjáratok vasárnap 8.30-tól folyamatosan, 10 percenként indulnak az Etele térről és a Szél Kálmán térről - közölte a HM.