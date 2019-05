Botrány

Ombudsman: a szexuális irányultság a személyiséghez tartozó tulajdonság

A szexuális irányultság nem jelent stigmát, az csak egy, de lényeges vonása az érintettek sokszínű személyiségének - írta közleményében az alapvető jogok biztosa és két helyettese pénteken a homofóbia és transzfóbia elleni világnap alkalmából pénteken.



Székely László ombudsman, Szalayné Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes és Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes a közleményben azt írta: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1990. május 17-én törölte a mentális betegségek jegyzékéből a homoszexualitást, tehát a többségtől eltérő szexuális irányultság azóta hivatalosan sem minősül betegségnek.



Az Alkotmánybíróság gyakorlata értelmében a nemi identitás, a szexuális irányultság a sokszínű emberi személyiség alkotórésze, a személyiség magjához tartozó, megváltoztathatatlan tulajdonság, amelynek alapján senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés. Ezt mind Magyarországon, mind Európa-szerte számos jogszabály garantálja - tették hozzá.



Fontosnak tartják megemlékezni a világnapról, mert a kutatások szerint a szexuális kisebbségeket gyakran éri megkülönböztetés, verbális vagy fizikai atrocitás, és az előítéletek hétköznapi megnyilvánulásaival is gyakran szembesülnek. Emiatt sokan közvetlen környezetük előtt is eltitkolják identitásukat és félelemben élnek - írták. Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének felmérése szerint például az érintettek több mint kétharmada nem vállalja fel szexuális irányultságát kortársai és tanárai előtt - ismertették.



A rejtőzködés és az előítéletek azonban ördögi kört alkotnak - hívták fel a figyelmet -, mert amíg a többségi társadalom tagjai nem találkoznak a közvetlen közelükben tőlük eltérő szexuális irányultságú vagy nemi identitású emberrel, addig csak sematikus képük lehet előítéleteik visszaigazolására.



A jogszabályi keretek tehát önmagukban nem elegendőek, további erőfeszítéseket kell tenni az érintettek bizalmának megszerzéséhez és megerősítéséhez, valamint egy biztonságos, élhető környezet megteremtéséhez - emelték ki.