EP2019

EP-választás - Kórházban ápoltak is szavazhatnak

Azok a fekvőbetegek, akik a május 26-i európai parlamenti (EP-) választás napján nem tudnak a lakcímük szerinti szavazókörben szavazni, átjelentkezhetnek és mozgóurnát kérhetnek a voksoláshoz.

Azoknak, akik például fekvőbeteg-gyógyintézményben, bentlakásos intézményben vagy otthonuktól távol, családjuknál történő ápolás miatt nem tudnak a lakcímük szerinti szavazókörben szavazni, de élni kívánnak a szavazati jogukkal, át kell jelentkezniük az ellátó intézmény helye szerinti településre.



Az átjelentkezést május 22-én 16 óráig lehet kérni a választó lakcíme szerinti helyi választási irodánál postai úton, személyesen vagy online a www.valasztas.hu oldalon keresztül. A kérelemnek a személyes adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván.



Az idei választás újdonsága, hogy a választópolgárnak nem kell külön átjelentkezési kérelmet benyújtania, majd mozgóurnát igényelnie: amennyiben a kérelmező a lakcímétől eltérő szavazókörbe kér mozgóurnát, azt egyben átjelentkezési kérelemnek is kezeli a választási iroda, törli a választópolgárt a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, és egyidejűleg felveszi a megjelölt település átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe.



Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthat be. A pusztán kényelmi okra, vagy a munkavégzésre hivatkozó kérelmeket a választási irodák elutasítják.



Annak, aki saját szavazókörében kíván mozgóurna útján szavazni, csak a mozgóurna iránti kérelmet kell benyújtania.



A mozgóurna iránti kérelmet levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb május 22-én (szerdán) 16 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én (pénteken) 16 óráig vagy május 24-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten május 26-án (vasárnap) 12 óráig kell benyújtani. A kérelemnek a szavazás napján legkésőbb 12 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.



A mozgóurna iránti kérelemnek az érintett személyazonosító adatain és a szavazás helyszínén túl tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát is.