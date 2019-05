10 éves volt

Meghalt Buksi, a beszélő szarka

10 éves korában meghalt Buksi, a beszélő szarka - osztotta meg a szomorú hírt Facebook-oldalán Márton Vlad András dömösi madármentő.



Mint írta, Buksi apró fiókaként került hozzájuk a SZIE AOTK egzotikus rendelőből. A lába 7 helyen törött volt, Dr. Pazár Péterrel együtt barkácsoltak rá rögzitéseket, "olyan MadMax jellegűt".



"Lába egész jól meggyógyult, tudott rajta állni, tudott vele fogni, de azért tökéletes nem lett... Buksi megnőtt, s megtanult beszélni. Mindenkit elvarázsolt, aki látta, hallotta. A "Mivan-mi?” klasszikus lett, az egész család eltanulta tőle" - fogalmazott a posztban.

Márton Vlad András bejegyzése szerint Buksinak egyszer lett egy párja: egy olyan tojó szarka járt hozzá vissza rácson át udvarolni, akit ők neveltek fel. Így akkor rettegve ugyan, de kiengedték Buksit.



"Sokáig hibátlanul elvoltak, de jött a tél, és azt már nem bírta olyan jól a kacsalábával, a párja is otthagyta, így Buksit csellel visszafogtam, hogy ne vigye el a tél. Két évvel később lett új párja, egy fiatal szarka tojó személyében. Most éppenséggel fészket építettek, majd szétszedték, majd építették, és közben sok-sok szex volt. Szóval nem volt rossz sora" írta.



Halálának semmi előjele nem volt. Tolla, kondíciója és életkedve is kiváló volt.



"Ehhez képest fogta magát, s meghalt. Távolról nézve úgy tűnt, csak alszik. De nem. Már odaát volt."