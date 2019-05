Érettségi

Kiszivároghattak a történelem érettségi témái - a BRFK nyomoz

Az Oktatási Hivatal (OH) büntetőfeljelentést tett a szerdai történelemérettségi ügyében ismeretlen tettes ellen. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nyomozást indított.



Az OH szerdai, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint május 8-án, az írásbeli vizsga megkezdése után az OH-hoz bejelentés érkezett arról, hogy egy közösségi oldal zárt csoportjában a középszintű történelemérettségi feladatsorának esszétémáit a vizsga kezdete előtt közzétehették. A hivatal ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.



Az eduline.hu oktatási portál korábban arról írt, hogy a szerdai történelemérettségi után sok helyen közzétettek egy olyan korábban készült screenshotot (képernyőfotót), amelyen szerepelnek a középszintű történelemérettségi esszétémái.



Több diák állítása szerint ez a kép már kedd este elkezdett terjedni, így voltak olyanok, akik már reggel nyolc óra előtt tudták, hogy Szent Istvánról, a sztálini propagandáról, a középkori uradalmakról és a trianoni béke következményeiről írhatnak majd esszét.



Az OH szerda reggeli közleménye szerint történelemből középszinten 1235 helyszínen 67 025 vizsgázó (közülük 1903-an angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven), emelt szinten 125 helyszínen 5831 vizsgázó (közülük 127-en angol, francia, német, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven) tett érettségit.



A BRFK az MTI megkeresésére szerda délután azt közölte, hogy megérkezett a feljelentés, amely alapján el is rendelték a nyomozást ismeretlen tettes ellen.

2005.

Majdnem az oktatási miniszter székébe került a kétszintű érettségi debütálása. Jóval a vizsgák előtt felkerültek az internetre a magyar, a történelem és a matematika érettségi feladatok. A matematika tételsort a vizsga előtti estén a Magyar Televízióban, élő adásban nyújtotta át a miniszternek Krizsó Szilvia műsorvezető. Végül a matek teszteket újra kellett írniuk a maturálóknak, történelemből pedig gyorsan összeállítottak egy új tételsort. A kinyomtatott feladatlapokat egy olyan raktárban őrizték, amelynek címét bárki megtalálhatta a Közbeszerzési Értesítőben.