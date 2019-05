Pártok

Bemutatta újbudai polgármesterjelöltjét az MSZP-Párbeszéd-DK-Momentum fővárosi összefogás

László Imre volt kórházigazgatót jelölik a XI. kerület polgármesterének az őszi önkormányzati választáson. 2019.05.07 12:36 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az MSZP-Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció (DK) és a Momentum László Imre volt kórházigazgatót jelöli a XI. kerület polgármesterének az őszi önkormányzati választáson - jelentették be a pártok képviselői kedden, Budapesten tartott sajtótájékoztatón.



László Imre hangsúlyozta, helyi lakosként egy élhetőbb, a XI. kerületben lakók érdekeit jobban szolgáló Újbudát kíván létrehozni.



Bemutatkozásában kifejtette, hat évig volt a Honvédkórház parancsnoka 1995-2001 között, "amikor még rendben mentek a dolgok", majd tíz éven át irányította a Szent Imre kórházat.



"Minden beosztásomat szolgálatként és nem hatalomként éltem meg" - fogalmazott. Hozzátette, hogy munkatársai segítségével Budapest talán legjobb intézményévé változtatták a Szent Imre kórházat, amelyet odakerülésekor megdöbbenésére sokan "halálgyárként" emlegettek.



Hintsch György, az MSZP-Párbeszéd-DK XI. kerületi frakcióvezetője elmondta, a Momentummal folytatott tárgyalásaikon nagyon hamar rájöttek: sokkal több olyan dolog van, ami összeköti őket, mint ami szétválasztaná.



Szerinte minden fél egyetértett abban, hogy "a múlt sérelmeiből nem lehet közös jövőt építeni", továbbá kiderült az is, nem csak az "Orbánnak mennie kell" gondolat a közös bennük.



Kiemelte, a mostani összefogás valamennyi tagja a jelenlegitől teljesen eltérő módon akarja vezetni a kerületet, választ adva például a helyi egészségügyi, oktatási és közlekedési problémákra.



Lakos Imre, a DK XI. kerületi elnöke úgy fogalmazott, a főváros legnépesebb városrésze olyan polgármestert érdemel, aki visszaadja annak tekintélyét. Szerinte ugyanis a kerület az elmúlt kilenc évben elszürkült, kormánypárti polgármestere pedig "gyakorlatilag eltűnt".



A DK politikusa emlékeztetett továbbá, hogy helyben az MSZP és a DK a kormánypártoknál több szavazatot gyűjtött a tavalyi országgyűlési választáson.



Bedő Dávid, a Momentum helyi politikusa azt mondta, kötelességüknek érzik, hogy hidat képezzenek a bal- és jobboldali pártok között, ezért mindent megtesznek a teljes ellenzéki összefogás érdekében.



Lakos Imre kérdésre válaszolva elmondta, az LMP előtt továbbra is nyitva tartják az együttműködés lehetőségét.